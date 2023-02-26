В сторис на своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как приготовить невероятно вкусные жареные вареники с мясом.

"Сейчас продолжается неделя Масленицы. Многие думают, что символ этого праздника — блины, но это не так. Украинцы издавна на Масленицу и Колодия готовили именно вареники. Блинчики, конечно, тоже, но они никогда не были основным блюдом", — пояснил Евгений Клопотенко и предложил не просто приготовить вареники, но и пожарить их.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 380г

молоко или вода – 180мл

щепотка соли

мясо свинины – 300г

лук – 1 шт.

растительное масло – 1 ст.л.

кисло-сладкий соус

масло для жарки – 100 мл

Сначала замешиваем тесто и даем ему отдохнуть 20 минут. Мясо отвариваем в течение 40-50 минут. Лук обжариваем.

Готовое мясо нужно перекрутить на мясорубке, добавляем к нему лук, соль и 6 столовых ложек бульона, в котором варилось мясо.

Тесто раскатываем. С помощью стакана выдавливаем из него круг. Этот круг нужно немного примять руками, выложить фарш и залепить. Так лепим все вареники.

Далее вареники нужно приморозить в течение 30 минут.

В сковороду с разогретым маслом выкладываем вареники и обжариваем их до золотистой корочки на среднем огне. Готовые жареные вареники звезда "Мастер Шеф" советует подавать с кисло-сладким соусом.

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