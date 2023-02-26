Популярный украинский повар продолжает делиться в Инстаграм различными и интересными темами, делится полезными рецептами и рассказывает о личном развитии. В этот раз кулинар затронул интересную тему, касательно личных вкусов украинцев, связанных с одним из популярных блюд.

«Я здесь задумался, а какая у украинцев самая любимая начинка для вареников? Давайте выясним. Я обожаю с вишней и маком, а вы?» - спросил Клопотенко у украинцев.

В сети решили выразить свое мнение и поделилось вкусами, которые им нравятся больше:

«Вишни🍒; Капуста квашеная🔥; С вишней, соленым сыром; С вишней паровые) и с картошкой; Картофель с брынзой; С вишнями, соленым сыром, капустой, шкварки с мукой перекалены;

Соленый сыр и обязательно со шкварками. Если сладкие то с вишнями; Соленый кисломолочный творог и черника 😍; Вишня, слива а затем чувствовать их в мед, запеченные в яйце вареники с творогом, с мясом».

Ранее в сторис на своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как приготовить невероятно вкусные жареные вареники с мясом.

"Сейчас продолжается неделя Масленицы. Многие думают, что символ этого праздника — блины, но это не так. Украинцы издавна на Масленицу и Колодия готовили именно вареники", — пояснил Евгений Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.

Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.