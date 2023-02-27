Диетолог проекта "Зважені та щасливі" Светлана Фус доказывает, что здоровое питание – это не только полезно, но и очень вкусно.

Иногда на своей странице в Instagram Светлана Фус делится с интересными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить необычные котлеты из квашеной капусты.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

квашеная капуста – 100 г

овсяные хлопья – 20 г

лук – 40 г

яйцо -1 шт

специи – по вкусу

масло оливковое для смазывания формы

сметана для подачи – 30 мл

Сначала овсяные хлопья смешайте с яйцом и дайте этой массе постоять пять минут. Добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту (рассол отожмите), добавьте любимые специи. Хорошо вымесите тесто и сформируйте котлеты.

Дно формы застелите пергаментом, смажьте его оливковым маслом, выложите котлетки. Запекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов. В процессе котлетки нужно перевернуть на другую сторону. При подаче можно дополнить сметаной.

"Квашеная капуста является невероятно полезной пищей. Из-за своих положительных качеств, квашеную капусту можно считать нашим "суперфудом". Хотя это и звучит необычно, потому что этот термин чаще касается дорогих и экзотических продуктов. Действительно, продукт богат полезными фитохимическими веществами, которые благоприятно влияют на здоровье, хорошее самочувствие и играют важную роль в борьбе с болезнями", - советует диетолог "Зважені та щасливі".

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