Иногда на своей странице в Instagram Светлана Фус делится с интересными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить необычные котлеты из квашеной капусты.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- квашеная капуста – 100 г
- овсяные хлопья – 20 г
- лук – 40 г
- яйцо -1 шт
- специи – по вкусу
- масло оливковое для смазывания формы
- сметана для подачи – 30 мл
Сначала овсяные хлопья смешайте с яйцом и дайте этой массе постоять пять минут. Добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту (рассол отожмите), добавьте любимые специи. Хорошо вымесите тесто и сформируйте котлеты.
Дно формы застелите пергаментом, смажьте его оливковым маслом, выложите котлетки. Запекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов. В процессе котлетки нужно перевернуть на другую сторону. При подаче можно дополнить сметаной.
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"Квашеная капуста является невероятно полезной пищей. Из-за своих положительных качеств, квашеную капусту можно считать нашим "суперфудом". Хотя это и звучит необычно, потому что этот термин чаще касается дорогих и экзотических продуктов. Действительно, продукт богат полезными фитохимическими веществами, которые благоприятно влияют на здоровье, хорошее самочувствие и играют важную роль в борьбе с болезнями", - советует диетолог "Зважені та щасливі".
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