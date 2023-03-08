Объявлен кастинг на новый сезон шоу «Голос країни», который уже станет 13-м.

Напомним, победительницей 12-го сезона «Голос страны» стала Мария Квитка из команды "Второго шанса" Александры Зарицкой и Андрея Мацолы.

Девушка признавалась, что это событие, победа в «Голосе страны», ее ошеломило.

«Дорогие мои, честно, я в шоке! Такой безумной поддержки я никогда еще в жизни не чувствовала», - признавалась Квитка на своей странице в Инстаграмме, называя победу общей.

Отметим, что Мария Квитка – не только певица, но и одна из самых страстных исследовательниц украинского традиционного костюма, фольклорист и известный стилист. Девушка смогла реализовать десятки важных этнографических проектов, в которых демонстрирует, что традиционный украинский костюм – это современно, стильно и очень красиво.

Более того, в марте в украинский прокат выходит фильм "Памфир", события которого проходят во время праздника Маланки.

И именно именно Мария как художница по костюмам помогла воспроизвести колоритный мир Маланки.

А на днях Квитка сообщила, что в рамках Stay Together выполнила «Реве та стогне Дніпр широкий» в Бородянке.

В городе, так сильно пострадавшем от росийских оккупантов.

«Особый момент петь у памятника Тарасу Григорьевичу, который стойко продержался все это время и стал одним из символов нашей несокрушимости!», - написала певица на своей странице в Инстаграм, поделившись также своим пением.

Еще раньше Мария Квитка посвятила свой пост очень родному и близкому человеку – бабушке.

«Если бы вы только знали какая это удивительная женщина! Мне ужасно посчастливилось расти с ней! Именно она воспитывала меня в любви к традициям, культуре, музыке. Она рассказывала мне сказки, пела песни, пересказывала легенды и хранила для меня семейные реликвии.

Сейчас я осознаю как никогда, насколько ценно то, что она закладывала во мне! Я так восхищаюсь ею!», - признавалась Мария.

Напомним, в новом сезоне «Голоса страны» зрители хотят видеть Тину Кароль и Юлию Санину.

Также сообщалось, что победа Квитки вызвала неоднозначную реакцию.

Кроме того, Politeka.net писала, как на победительницу отреагировала Оля Полякова.