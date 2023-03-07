Нагадаємо, переможницею 12-го сезону стала Марія Квітка, пише Politeka.net.

І от розпочинається історія нового сезону, а з ним і нових зірок сцени. Наразі «Голос країни» оголосив кастинг нового, але, як зазначаєтсья, особливого сезону. Цей сезон, кажуть на ТБ, покликаний підтримувати український народ, який уже більше року незламно бореться за життя та свободу.

Отже телеканал розшукує вокалістів від 16 років. Дя того, щою прийняти участь у кастингу необхідно заповнити анкету та завантажити туди відеоролик або посилання на відео свого співу.

Але прослуховуватись музичними продюсерами будуть лише найкращі анкети учасників.

Хто стане суддями проекту поки що не розголошується. При цьому глядачі висвловлюють надію, що у шоу повернеться Тіна Кароль. Також українці хочуть бачити у тренерському кріслі Юлію Саніну.

«Поверніть Тіну»,

«Я хочу, щоб була Тіна Кароль»,

«Дуже хочеться, щоб повернулася Тіна Кароль, і також тренером стала Юля Саніна. Оце буде дуже круто»,

«Мабуть багато хто напише що це не на часі, але тут з якої сторони треба дивитися», «Саніна, дуже на це сподіваюся»,

«Саніна, Кароль, Джамалу, Полякову давайте», - пишуть українці у коментарях.

Нагадаємо, що Тіна Кароль не приймала участі у 12-му сезоні "Голос країна". В одному зі своїх інтерв'ю Кароль розповідала:

«Проект "Голос" — це тренери, ведучі та найголовніше — учасники. Але є й бекстейдж. І коли на бекстейджі почали з'являтися якісь інтриги, я у прямому ефірі „Голосу“ сказала, що віддаю це крісло Юлі Саніній».

Також Кароль зізнавалася, що Голос країни - це шоу її життя яке вона любила і любить.

Нагадаємо, що тренер "Голосу країни" Потап потрапив у гучний скандал.

Також повідомлялось, що Тіна Кароль показала обличчя без сценічного макіяжу.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.



