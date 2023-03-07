Как пишет Politeka.net, военный эксперт Константин Машовец решил ответить на вопросы украинцев, опубликовав их в телеграмм-канале. Один из вопросов касался передачи танков.
"Почему танки, обещающие поставить партнеры, нужно ремонтировать? Как-то странно, что они ремонтируют по 2-3 месяца Леопарды и Челленджеры перед отправкой. А что, исправных нет?", - написал украинец.
"Вы путаете 2 срока. Собственно "ремонт" и "подготовка образца ВВТ к боевому применению". Дело в том, что ВВТ, которые нам передают страны-союзники, в основном находились на длительном хранении и условно они все вполне исправны, но в так называемом "законсервированном" состоянии. Поэтому, для того чтобы их стало возможным применить по прямому назначению необходимо провести комплекс подготовительных работ", - отметил специалист и рассказал подробно весь процесс.
Поэтому технику проверяют и если выявляют неисправности, их сначала устраняют, а потом уже отправляют в Украину. Потому сроки поставок военному эксперту не показались странными.
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"Я уже не говорю, в этом смысле, о том, что самим ВСУ необходимо определенное время на освоение этой техники не только относительно собственной эксплуатации ее и наиболее эффективного применения, но и ремонта и обслуживания...", - подытожил в ответе специалист.
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