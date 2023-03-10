Землю накрыла затяжная магнитная буря, стало известно, сколько продлится и как уберечь здоровье

Март для жителей планеты, и для украинцев в частности, ознаменуется несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на самочувствие и настроение людей. Так, один из "штормов" уже накрыл Землю и оказался боле длинным во времени, чем прогнозировали специалисты. Об этом говорится в сюжете "1+1".

Когда вторая магнитная буря в марте 2023 года?

По прогнозам, новая магнитная буря уже началась и продлится всю неделю до 14 марта. Мощность бури оценивается в пределах от 2 до 3 баллов. Затяжные магнитные бури могут провоцировать ухудшение самочувствия, особенно у метеочувствительных людей. В этот период следует больше отдыхать.

Затяжная магнитная буря в марте: как повлияет на здоровье

Несмотря на то, что интенсивность магнитной бури невысокая, она может повлиять на здоровье и самочувствие метеозависимых людей. В этот период могут наблюдаться головные боли, усталость, обострение хронических заболеваний. Также возможны перебои со связью и техникой. Обычно, выделяют следующие симптомы:

слабость и сонливость,

нарушение сна,

раздражительность и подавленное настроение,

головная боль и головокружение,

боль в сердце,

повышенное или пониженное артериальное давление,

боль в спине и суставах,

апатия и тревога,

обострение хронических заболеваний.

Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:

Избегать стрессовых ситуаций.

Отказаться от кофе, алкоголя и газировки.

Пить больше чистой воды или травяного чая.

Проводить время на свежем воздухе.

Принимать ванну с солью.

Наладить режим сна.

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