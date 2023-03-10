Март для жителей планеты, и для украинцев в частности, ознаменуется несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на самочувствие и настроение людей. Так, один из "штормов" уже накрыл Землю и оказался боле длинным во времени, чем прогнозировали специалисты. Об этом говорится в сюжете "1+1".
Когда вторая магнитная буря в марте 2023 года?
По прогнозам, новая магнитная буря уже началась и продлится всю неделю до 14 марта. Мощность бури оценивается в пределах от 2 до 3 баллов. Затяжные магнитные бури могут провоцировать ухудшение самочувствия, особенно у метеочувствительных людей. В этот период следует больше отдыхать.
Затяжная магнитная буря в марте: как повлияет на здоровье
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Несмотря на то, что интенсивность магнитной бури невысокая, она может повлиять на здоровье и самочувствие метеозависимых людей. В этот период могут наблюдаться головные боли, усталость, обострение хронических заболеваний. Также возможны перебои со связью и техникой. Обычно, выделяют следующие симптомы:
- слабость и сонливость,
- нарушение сна,
- раздражительность и подавленное настроение,
- головная боль и головокружение,
- боль в сердце,
- повышенное или пониженное артериальное давление,
- боль в спине и суставах,
- апатия и тревога,
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:
- Избегать стрессовых ситуаций.
- Отказаться от кофе, алкоголя и газировки.
- Пить больше чистой воды или травяного чая.
- Проводить время на свежем воздухе.
- Принимать ванну с солью.
- Наладить режим сна.
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