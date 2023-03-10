Март для жителей планеты, и для украинцев в частности, ознаменуется несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на самочувствие и настроение людей. Так, один из "штормов" уже накрыл Землю и оказался боле длинным во времени, чем прогнозировали специалисты. Об этом говорится в сюжете "1+1".

Когда вторая магнитная буря в марте 2023 года?

По прогнозам, новая магнитная буря уже началась и продлится всю неделю до 14 марта. Мощность бури оценивается в пределах от 2 до 3 баллов. Затяжные магнитные бури могут провоцировать ухудшение самочувствия, особенно у метеочувствительных людей. В этот период следует больше отдыхать.

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Затяжная магнитная буря в марте: как повлияет на здоровье

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Несмотря на то, что интенсивность магнитной бури невысокая, она может повлиять на здоровье и самочувствие метеозависимых людей. В этот период могут наблюдаться головные боли, усталость, обострение хронических заболеваний. Также возможны перебои со связью и техникой. Обычно, выделяют следующие симптомы:

  • слабость и сонливость,
  • нарушение сна,
  • раздражительность и подавленное настроение,
  • головная боль и головокружение,
  • боль в сердце,
  • повышенное или пониженное артериальное давление,
  • боль в спине и суставах,
  • апатия и тревога,
  • обострение хронических заболеваний.

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Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:

  • Избегать стрессовых ситуаций.
  • Отказаться от кофе, алкоголя и газировки.
  • Пить больше чистой воды или травяного чая.
  • Проводить время на свежем воздухе.
  • Принимать ванну с солью.
  • Наладить режим сна.

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