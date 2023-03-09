Шоумен Андрій Бєдняков, який був телеведучим травел-шоу "Орел і Решка", не зміг проігнорувати цей удар і прокоментував його.

Росія ще раз довела, що здатна лише намагатися залякувати мирне населення, роблячи терористичні нічні удари по країні. Вночі та вранці 9 березня по Україні росіяни здійснили близько 81 пусків ракет різного базування.

Шоумен Андрій Бєдняков, який був телеведучим травел-шоу "Орел і Решка", не зміг проігнорувати цей удар і прокоментував його в Інстаграм-Сторіз. Принагідно знаменитий українець висміяв російських генералів.

Ведучий поділився, що сьогодні вранці його бадьорила зовсім не кава. Коли він прийшов до тями, ракетна небезпека ще тривала. Андрій Бєдняков пожартував про зовнішність російських генералів, які запускали ракети. Він підбадьорив фанів і побажав гарного дня.

"Навіть ж*по сина маминої подруги виглядає симпатичніше за обличчя тих генералів, які відповідають за ракетні атаки по Україні. Тримаємо лад. Доброго дня всім", - написав Андрій Бедняков і висміяв російських генералів з Росії.

Варто зазначити, що екс- телеведучий травел-шоу "Орел і Решка" з перших днів війни пише про російську агресію проти України на своїй сторінці в Instagram, де має 1,8 млн підписників.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.