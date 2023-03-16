В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил фрагмент своей новой англоязычной песни 5 Missing Calls, премьера которой запланирована на 31 марта.

"Знаю, что многие мои поклонники по всему миру ожидают эту песню. И не зря! Вместе с ней вас ждет хорошая новость. Уже совсем скоро! Напоминаю, что первыми слушателями нового англоязычного альбома станут посетители концертов в рамках международного благотворительного тура BESTSELLER. Буду очень рад спеть с вами не только любимые песни, но и презентовать совершенно новую музыку. Очень интересно услышать ваши отзывы и увидеть реакцию вживую. Каждый, кто посетит наше шоу, внесет свой вклад в помощь нашим бесстрашным защитникам!", - подчеркнул Макс Барских.

Поклонники в комментариях уже успели оценить будущий хит певца и с нетерпением ждут полной версии:

"Оаооо, что делается!!! 💥💣 Несколько дней не заходила в интернет, а тут уже анонс моего рингтона! 🔥🔥🔥 Прыгаю от радости! Я не знаю, как написать буквами радостный свиной визг, но примерно: йеееееs! 😂Ура! Очень жду! 💥💥💥";

"Наконец-то!!! 😍 Очень ждала этой новости 🙌";

"Ого, как долго мы ждали эту песню".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.