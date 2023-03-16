В этом, как пишет Politka.net, уверен известный политолог, учёный-политический географ Дмитрий Орешкин.

По его словам, реакция неизбежна.

«Я думаю, что Байден будет вынужден пожестче реагировать. Ну, конечно, Соединенные Штаты совершенно не готовы и не хотят – это противоречит прямо их прописанному в открытых источниках стратегическим целям. Он не будет наносить ударов по россии, ни в коем случае. Вероятность нулевая. Но обязательно ответит. Ответить – это закон. Пацанство за этот год американцы очень хорошо изучили. Если не дать по морде гопнику, то он будет уверен, что он в этом вагоне, во дворе, хозяин», - пояснил Орешкин в эфире Politeka Online.

Говоря о том, каким может быть этот ответ, Орешкин предположил, что вряд ли санкционным. Это было бы слишком долго. Вместо этого администрация президента США будет более внимательно следить за исполнением уже введенных санкций.

«Оказалось, что в этом санкционном прессе есть куча дырочек, через которые в россию текут военные технологии. Серый импорт, параллельный. Находятся бизнесмены, которые рискуют попасть под санкции, но поставляют в россию нужные комплектующие. И будут находиться, потомучто соблазн слишком велик. Но, что очень важно, американская и европейская бюрократическая машина смотрит, как это все работает. Видят, откуда следует утечки и аккуратненько эти дырочки замазывают. Путин проковыривает новые дырочки, и с каждым разом это будет всё труднее», - поясняет стратегию США Орешкин.

По его словам, после инцидента над Черным морем администрация Байдена с еще большим удовольствием и энергией будет эти «дырочки» искать и затыкать.

Кроме того, те, кто в конгрессе тормозил процесс поставок вооружения Украине окажутся в более сложном положении.

«Потому что им будет легче ответить. Мол, вот вы сдерживаете военную помощь Украине, не даете современные виды вооружений, а в результате смотрите - ваш самолет (беспилотник – ред.) так откровенно был сбит российской стороной. Ведь никто же не верит объяснениям Министерства обороны россии. Понятно, что врут», - уверен Орешкин.

По словам политолога, Байден отреагирует жестко, но этот ответ не станет явным.

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