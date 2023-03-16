Как пишет Politeka.net, Роман Свитан - успешный украинский военный эксперт, полковник запаса, который в 2014 году прошел российский плен. Специально для Politeka Online специалист рассказал, как быстро может закончится война.

"Два этапа. Первый этап, это зачистка россиян и уничтожение российской армии и выход на границы 91-го года. Если динамика такая сохранится как сейчас поставок, мы это сможем сделать к концу года. Выйти на побережье Азовского моря на конец весны, зачистить Крым за лето и отрезать Донбасс от России и зачистить Донбасс за осень до конца этого года. Может остануться где-то какие-то очаги сопротивления, но они будут очищены, может быть, в следующем году. Но еще раз, это важно, если остается такая же динамика, которая вот была в январе-феврале и в марте и она не перезарядится, нас не удержат, как это было два раза в прошлом году", - отметил Свитан.

Также специалист добавил, что после освобождения Украины у нас останется линия фронта, которая будет проходить по государственной границе. Наступать ВСУ уже будет не нужно, а только держать оборону около 10 лет, пока Россия будет разваливаться под санкционным давлением, а также Украины.

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