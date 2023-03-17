Об этом, как пишет Politeka.net, предупреждает Киевская городская военная администрация и ДТЭК.

Сообщается, что стабилизационные отключения частично применены в Киеве.

«В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам», - предупреждает ДТЭК.

Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов не могут передавать из-за повреждений оборудования.

Подчеркнем, из-за России украинская энергосистема пережила самую сложную зиму во времена Независимости.

Данные от ДТЭК свидетельствуют, что самым сложным месяцем зимы в Киеве был декабрь, а в Днепропетровской области – январь.

Напомним, ранее сообщалось, какие цели станут приоритетными для российских захватчиков в ходе новых ракетных атак.

Также сообщалось о новом ракетном ударе - оккупанты уничтожают еще один украинский город.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети появились уникальные кадры, снятые в первые минуты после авиаудара.