В этот раз на своей странице в Instagram артистка, которая вместе с сыном после полномасштабного вторжения рф поселилась в Вене, откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

"Я уже когда-то говорила, что мои отношения с телом за последний год ухудшились. За то, что я не обращала на его нужды внимание – получила кучу ухудшений. Но мне посчастливилось иметь лучшую подружку Аню – эксперта по пилатесу (так мы, кстати, и познакомились лет 10 назад). Обожаю эту технику, ведь она об ощущениях своего тела и правильных двигательных привычах. А в комбинации с танцем, считаю просто находкой для тела и ума", — пишет Елена Шоптенко.

Танцовщица до сих пор восстанавливается после рождения сына и показала несколько упражнений, которые помогут в этом.

"И воспользовавшись случаем, что мы были вместе на выходных получила от Ани комплекс упражнений, укрепляющих мышцы живота и тазового дна, удерживая от ухудшения мой диастаз, и способствующих тому, чтобы живот был плоский. Отдаю таким образом должную любовь своему телу и готова двигаться дальше", - добавила она.

Поклонники в комментариях поддержали Елену Шоптенко и делятся своими историями: "Супер! 🔥❤️😍Я после рождения ребенка уже 9 лет занимаюсь йогой, иногда медитация. Мне очень помогает, релакс для тела и души. Нашла для себя flow йога, там каждая асана перетекает во вторую, как танец".

Напомним, Шоптенко из "Танці з зірками" из-за границы срочно обратилась к украинцам.

Также Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танці з зірками" поразила новыми кадрами.

А еще Politeka писала, что Елена Шоптенко из "Танці з зірками" показала особые вещи, которые забрала из Украины.