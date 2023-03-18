На своей странице в Instagram режиссер показал, как проходят репетиции грандиозного Bestseller World Tour 2023 года.
"В это время собрать любимую команду вместе это сокровище. Это шоу будет особенно содержательным. В нем переплелись старые времена, звучащие сквозь рифмы самых главных хитов артиста; настоящее, которое мы доносим как музыкальный дневник, куда вошли песни, написанные за этот год; и БУДУЩЕЕ - это совершенно новый материал, то во что верит артист Макс Барских, то, что себе загадал. Я очень благодарен режиссеру и хореографу Русику Махову за то, что мы, вдвоем, не боимся воплощать наши желания. Спасибо Евгению Филатову за тонкое видение, он придал нашей команде живое дыхание, потому что стал саундпродюсером шоу", - пишет Алан Бадоев.
Он поблагодарил всю свою команду, но по-особому выделил главную звезду — Макса Барских.
"А самым большим вдохновением для меня является Макс, я обожаю его перевоплощение от песни к песне, именно он главная скрипка любого спектакля, потому что умеет провести зрителя сквозь танцы до слез и в обратном направлении, к чувству катарсиса. Этот тур для нас это миссия – собрать своих людей, дать возможность зарабатывать своим талантом, а главное собрать новую сумму для помощи нашим ребятам на фронте", — подчеркнул Бадоев.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Тело нашли в собственном доме: внезапно оборвалась жизнь популярного актера
Лето нагрянет в Украину раньше времени: названы даты, когда ждать +22
"В окружение могут попасть 7,5 тысяч человек": какая ситуация рискует сложиться для ВСУ и оккупантов в Бахмуте
Сына нашла мать: первые подробности и кадры с места новой трагедии в Киевской области
Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.