На своей странице в Instagram режиссер показал, как проходят репетиции грандиозного Bestseller World Tour 2023 года.

"В это время собрать любимую команду вместе это сокровище. Это шоу будет особенно содержательным. В нем переплелись старые времена, звучащие сквозь рифмы самых главных хитов артиста; настоящее, которое мы доносим как музыкальный дневник, куда вошли песни, написанные за этот год; и БУДУЩЕЕ - это совершенно новый материал, то во что верит артист Макс Барских, то, что себе загадал. Я очень благодарен режиссеру и хореографу Русику Махову за то, что мы, вдвоем, не боимся воплощать наши желания. Спасибо Евгению Филатову за тонкое видение, он придал нашей команде живое дыхание, потому что стал саундпродюсером шоу", - пишет Алан Бадоев.

Он поблагодарил всю свою команду, но по-особому выделил главную звезду — Макса Барских.

"А самым большим вдохновением для меня является Макс, я обожаю его перевоплощение от песни к песне, именно он главная скрипка любого спектакля, потому что умеет провести зрителя сквозь танцы до слез и в обратном направлении, к чувству катарсиса. Этот тур для нас это миссия – собрать своих людей, дать возможность зарабатывать своим талантом, а главное собрать новую сумму для помощи нашим ребятам на фронте", — подчеркнул Бадоев.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.