Пользователи сети восхитились умением участника известной группы "Kalush Orchestra" и похвалили его в комментариях под видео.

Украинская группа "Kalush Orchestra", которые стали победителями песенного конкурса "Евровидения" в прошлом году, продолжает знакомиться с мировыми звездами во время своего путешествия в США. В этот раз они вместе станцевали зажигательный брейк и разместили видео на странице в соцсети Инстаграм.

Музыканты пообщались з репером Armani White. Во время встречи рэпер исполнил свой хит Billie Eilish, вошедший в Billboard Hot 100 в сентябре 2022 года, а участник Kalush Orchestra, называемый КилимМэн показал свой талант перед рэпером.

Так, КилимМэн из украинской группы похвастался своими танцевальными навыками перед коллегой и станцевал брейк.

"Йо! Как вам такой неожиданный колоб? Знаете этот трек?", - спросили "Kalush Orchestra" у подписи к видео.

Пользователи сети восхитились умением участника известной группы и похвалили его в комментариях под видео: "Круто! Молодец! Очень крутой эффект! Мне это нравится", "Как-то даже не верится", "Красавчик, удивил даже крутого рэпера своими умениями", "Огонь, вышло прикольно".

Напомним, что солист Kalush Псюк показал, как выглядел в детстве, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Осадчая встретилась с солистом KALUSH, удивив видом.

Также Politeka писала, что Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей.