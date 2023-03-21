Игаль Левин уверен, что для Поднебесной самый выгодный вариант - это, если рф будет вести долгую войну.

Китай может пойти на поставки оружия россии не только путем третьих стран, но напрямую передавать вооружения Москве. Об этом заявил в интервью для Politeka Online офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин, а также он пояснил, насколько далеко может зайдет Китай в своем стремлении помочь россии.

Эксперт подчеркнул, что в случае проигрыша россии, Китай выжмет максимум из этой страны. Но при этом Игаль Левин уверен, что для Поднебесной самый выгодный вариант - это, если рф будет вести долгую войну.

"Китаю важно, чтобы эта война не закончилась, чтобы она продолжалась. Они наверняка уже ищут способ поддерживать россию в том числе и военным путем, но так, чтобы это было незаметно и не вызвало недовольства Запада. Они ведь не хотят санкций, их экономика зависит от США и Европы. Они не хотят потерять рынок сбыта, потому действуют аккуратно", - заявил аналитик.

Игаль Левин отметил, что допускает поставки летального оружия в рф, но не в больших колличествах. Оружие может поставляться как напрямую, так и при посредничестве различных предприятий, частных фирм. По словам эксперта, именно сейчас Китай пытается найти лучший способ сделать это.

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