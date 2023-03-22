В Киевской области произошла жуткая трагедия.
В Вишневом, как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова, 21 марта погиб маленький мальчик.
"2-месячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но от полученных травм ребенок погиб", - сообщил Небитов.
По его словам, мать выбросила ребенка из окна пятого этажа.
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Не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия.
Следователи выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия. По данному факту открыт ЕРДР.
Напомним, в результате новой атаки Киевской области со стороны россиян есть погибшие.
Появились фото с места страшной атаки.
Также сообщалось, что исчезновение 7-летних близнецов переполошило полицию Киевской области.
Кроме того, Politeka.net писала о жутком убийстве в Киеве - в полиции раскрыли обстоятельства нового преступления.