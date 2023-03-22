В Киевской области произошла жуткая трагедия.

В Вишневом, как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова, 21 марта погиб маленький мальчик.

"2-месячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но от полученных травм ребенок погиб", - сообщил Небитов.

По его словам, мать выбросила ребенка из окна пятого этажа.

Не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия.

Следователи выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия. По данному факту открыт ЕРДР.

Напомним, в результате новой атаки Киевской области со стороны россиян есть погибшие.

Появились фото с места страшной атаки.

Также сообщалось, что исчезновение 7-летних близнецов переполошило полицию Киевской области.

Кроме того, Politeka.net писала о жутком убийстве в Киеве - в полиции раскрыли обстоятельства нового преступления.