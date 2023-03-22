У российской пропаганды есть новый повод для истерики.

На него, как пишет Politeka.net, обратил внимание военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, уже второй день российских пропагандистов разрывает от новости, что Украина получит от Великобритании 120-мм боеприпасы с обеднённым ураном.

«Вероятнее всего, речь идёт о бронебойных подкалиберных выстрелах L26A1 и L27A1», - пояснил Коваленко, добавляя, что российские пропагандисты разгоняют манипуляцию о том, что применение боеприпасов с обеднённым ураном это всё-равно, что применение ядерного оружия, а последствия от этих выстрелов катастрофические для экологии.

На самом же деле, отмечает Коваленко, все куда интереснее.

Россияне, говорит эксперт, рассказывают о вреде снарядов с обеднённым ураном, о том, что они превращают землю в радиоактивные поля.

«Хотя на сегодняшний день все эти заявления остаются на уровне теорий экологов, без конкретики. Россияне рассказывают о вреде снарядов, которые сами же производят и применяют. В частности, в серии бронебойных оперенных подкалиберных снарядов 125-мм "Свинец" присутствует выстрел 3БМ59 с сердечником из обеднённого урана», - отметил Коваленко.

По его словам, в руки ВСУ уже попадали в качестве трофеев выстрелы 3БМ60 "Свинец-2".

«И самое главное... Россияне рассказывают о вреде снарядов с обеднённым ураном по той причине, что броня практически всех танков, которые они используют, уязвима для данного типа выстрелов», - сообщил Коваленко.

Аналитик подчеркнул, что эффективного средства противодействия и защиты у российских оккупантов попросту нет. Это и является причиной их волнений.

«Именно страх перед выстрелом, который ничто не сможет остановить и который гарантированно поразит и подожжёт любой российский танк», -пояснил Коваленко.

Подчеркнем, снаряды, использующие обедненный уран, во многих случаях показывают куда большую эффективность против современных танков и бронированных боевых машин, чем обыкновенные бронебойные и подкалиберные снаряды.

Более того, обедненный уран используют в броне танков и боевых машин, как промежуточный слой между бронеплитами и корпусом.

Ни какого отношения к ядерному оружию такие снаряды не имеют.

Напомним, россияне вновь атаковали Запорожье - горят квартиры в жилых домах.

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