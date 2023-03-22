Звезда Голливуда Брюс Уиллис тяжело болен, но, к счастью, в эти сложные дни он не остался одинок.

На официальной странице Брюса Уиллиса появилось его новое фото, на котором он позирует в окружении своих самых дорогих людей – дочерей, бывшей супруги и молодой жены Эммы.

«Семейное веселье и смех: дорожим драгоценными моментами с теми, кого любим», - подписан трогательный кадр.

В комментариях семью Брюса Уиллиса называют чудесной, а его самого любимым актером. Напомним, 12 марта актер отметил 68-летие.

Родные звезды Голливуда сплотились и проводят с ним много времени после того, как стало известно, что он неизлечимо болен.

Сначала у актера диагностировали афазию. Это расстройство речи, развивающееся после повреждения мозга. Актер скрывал болезнь, но в связи с ухудшением здоровья был вынужден завершить актерскую карьеру.

Позже стало известно, что у Брюса Уиллиса была диагностирована лобно-височная деменция одним из симптомов которой является афазия. Об этом сообщила семья актера на странице сайта, занимающегося изучением заболевания.

Родственники актера решили предать гласности его диагноз в надежде привлечь внимание общества к этой болезни.

"Мне часто приходят сообщения, в которых люди говорят: "О, ты такая сильная. Не представляю, как ты справляешься". Но у меня нет выбора. Я хотела бы, чтобы он был. Я еще воспитываю двоих детей в этой ситуации", - рассказала супруга Брюса Уиллиса в своем видеообращении.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось.

Также Politeka.net писала о том, что актер, который снимался в "Звездных войнах" и "Гарри Поттере" погиб.

Кроме того, Politeka.net писала о внезапной смерти родного брата актрисы, которая была невестой Кличко.