Як розповів інсайдер виданню RadarOnline, члени сім'ї 67-річного «Міцного горішка» згуртувалися навколо нього і «дорожать кожним моментом», проведеним поряд з ним.

"Брюс мало що може сказати, і не схоже, що він розуміє багато з того, що кажуть інші", - сказав інсайдер.

За його словами, бувають дні, коли Брюс на мить стає таким, як був. Але такі випадки трапляються все рідше.

"Здається, він все більше вислизає від них, і це розбиває їм серце", - розповів інсайдер.

Також повідомляється, що екс-дружина Брюса Демі Мур зблизилася з його нинішньою дружиною Еммою, оскільки вони обидві намагаються щосили протистояти його хворобі.

Демі використовує будь-яку можливість провести з екс-чоловіком і його дітьми час, часто телефонує, щоб він чув її голос. Нагадаємо, у шлюбі з фотомоделлю Еммою Хеммінг у Брюса Вілліса народилися дві дочки Мейбел Рей та Евелін Пенн.

У шлюбі з Демі Брюс був близько 13 років, вони мають трьох дочок.

На тлі публікації про погіршення стану Вілліса Демі опублікувала у своєму Інстаграмі кілька знімків, на яких можна побачити і актора.

"Ми сім'я. Піднімаємо новорічний настрій», – прокоментувала актриса знімки з усміхненим Брюсом, його дружиною-фотомоделлю та доньками.

Нагадаємо, у березні цього року стало відомо, що Брюс Вілліс, у якого діагностували тяжку хворобу, остаточно йде з кіно.

Афазія призводить до втрати навичок говорити, читати, писати та розуміти мову.

Нагадаємо, телеведуча Єфросиніна поділилася своїми страхами.

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