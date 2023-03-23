Полковник запаса, командующий Аэромобильными войсками Украины (1998–2005) Иван Якубец, поделился мнением, почему на временно оккупированных территориях, в том числе, Мелитополе, Джанкой, Севастополе, а также в российских приграничных областях - Курской и Белгородской периодически происходят взрывы.

Об этом Якубец рассказал в интервью "Радио НВ".

"Что касается Курска, я думаю – это какая-то небрежность или какая-то провокация со стороны российской федерации. Я думаю, что это больше на провокацию похоже. И главное мы не видим эффективности, результатов этого подрыва" – говорит военный эксперт.

Также он добавил, что у России достаточно большой опыт, в частности, во время чеченской войны - взрывали дома для того, чтобы поднять свой народ против чеченского и сделать их врагами, на которых они потом пошли воевать.

" Я думаю, что Курск и Белгород - это вопросы внутренние. ФСБ, который разжигает рознь к украинцам с целью, чтобы эти приграничные области и регионы не стали на сторону Украины, потому что там достаточно много проживает этнических украинцев", - резюмировал Якубец.

Напомним, сделано заявление о контрнаступлении ВСУ и ситуации в Бахмуте.

Также сообщалось, что эксперт рассказал о новой унизительной роли Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении: стягивают силы и хотят оцепить.