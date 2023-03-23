Сергей Канев в интервью российскому изданию "Новое время" сообщил, что теперь для российских дипломатов закрыты Штаты, Канада, Великобритания, ЕС, Австралия и частично Япония.
Также он добавил, что такого провала не знала ни советская, ни российская разведка. Ведь все они вернулись в Москву.
"Как мне рассказывает мой источник, сейчас очень нервозная атмосфера в ГРУ. Люди приехали, работы нет, жен некуда пристраивать. Известные бренды ушли из России, хорошей работы нет, банки сокращают персонал. И у меня есть письмо, которое жены гэрэушников написали Путину в духе "на деревню дедушке". Они жалуются, что "вот мы приехали, работы нет, нам дают школу или детский садик на другом конце Москвы, нам нужно ездить", - сообщил Канев.
Супруге одного из дипломатов и вовсе предложили развозить пиццу.
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"И предложили жене одного дипломата развозить пиццу – вакансия. Так она оскорбилась: "Как я? Я была в Бельгии, а теперь я должна развозить пиццу?", - рассказывает журналист.
Напомним, в Кремле боятся перехода жителей Курска и Белгорода на сторону Украины: начались провокации.
Также сообщалось, что эксперт рассказал о новой унизительной роли Путина.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении: стягивают силы и хотят оцепить.