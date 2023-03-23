Журналист-расследователь Сергей Канев рассказал, что после вторжения рф в Украину выслали примерно российских 750 дипломатов из Европы.

Сергей Канев в интервью российскому изданию "Новое время" сообщил, что теперь для российских дипломатов закрыты Штаты, Канада, Великобритания, ЕС, Австралия и частично Япония.

Также он добавил, что такого провала не знала ни советская, ни российская разведка. Ведь все они вернулись в Москву.

"Как мне рассказывает мой источник, сейчас очень нервозная атмосфера в ГРУ. Люди приехали, работы нет, жен некуда пристраивать. Известные бренды ушли из России, хорошей работы нет, банки сокращают персонал. И у меня есть письмо, которое жены гэрэушников написали Путину в духе "на деревню дедушке". Они жалуются, что "вот мы приехали, работы нет, нам дают школу или детский садик на другом конце Москвы, нам нужно ездить", - сообщил Канев.

Супруге одного из дипломатов и вовсе предложили развозить пиццу.

"И предложили жене одного дипломата развозить пиццу – вакансия. Так она оскорбилась: "Как я? Я была в Бельгии, а теперь я должна развозить пиццу?", - рассказывает журналист.

Напомним, в Кремле боятся перехода жителей Курска и Белгорода на сторону Украины: начались провокации.

Также сообщалось, что эксперт рассказал о новой унизительной роли Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении: стягивают силы и хотят оцепить.