В интервью "Радио НВ" Чистиков заявил, что оккупанты хотят "отрезать" жителей от интернета, как мобильного, так и обычного, в Севастополе и на севере Крыма.

"Сейчас распространяется информация, что для препятствия якобы пролета беспилотников они предлагают выключить интернет на севере Крыма и Севастополе. И это не для того, чтобы препятствовать беспилотникам, а для того, чтобы избежать распространения информации, в частности после взрывов в Джанкое", - говорит заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму

Также он привел пример, как работает российская пропаганда и почему она дала сбой.

"В течение первого часа было очень много фото-, видеофиксации, которая распространилась в сети интернет и разрушила возможность проведения пропаганды со стороны российской федерации. С первого часа у них появилась пропаганда, что отец спас своего ребенка во время взрыва возле магазина. Затем на следующий день они сделали пропаганду о том, что это был российский военнослужащий, который рискуя жизнью спас ребенка. А в конечном случае сотрудница магазина сказала, что вообще такого не было.То есть их пропаганда дает сбой и они пытаются из-за попытки отключения интернета ограничить распространение указанных фактов, – рассказал Чистиков.

Напомним, в Кремле боятся перехода жителей Курска и Белгорода в сторону Украины: начались провокации.

Также сообщалось, что эксперт рассказал о новой унизительной роли Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении: стягивают силы и хотят оцепить.