В Ярославле на территории Моторного завода днем 23 марта вспыхнул пожар. ЧП случилось в административном здании по адресу проспект Октября, 75. После возгорания округу быстро заволокло дымом, об этом сообщают местные СМИ.
Ярославский моторный завод специализируется на разработке и производстве дизельных двигателей для автомобилей, тракторов, специальной и военной техники
Известно, что именно на этом заводе россияне производят двигатели для бронемашин рф и ядерного комплекса "Тополь М".
"Завод производил двигатели, что особенно важно для русской военной техники в условиях санкций", - сообщил нардеп ВР Алексей Гончаренко в Телеграм.
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"По прибытию первых пожарных подразделений на месте вызова наблюдался густой черный дым в трехэтажном административном здании. В настоящее время проводится разведка и поиск очага возгорания", — сообщили в МЧС рф.
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