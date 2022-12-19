Как пишет Politeka.net, 20-летняя Эмма Майерс - известная западная актриса, которая сыграла роль Энид Синклер, подружки-оборотня главной героини сериала Венздей в одноименном сериале Wednesday, который вышел этой осенью. Благодаря успеху сиквела о семейке Аддамс за Эммой начали следить миллионы фанатов в Инстаграм. Там актриса не так часто делится новыми фото, но в этот раз Майерс показала фото, где позировала с окровавленным лицом. Как можно понять, знаменитость поделилась кадрами со съемок нашумевшего сериала.

"Немного в крови (не оставляйте контактные линзы, когда идет кровавый дождь)", - написала Майерс в своей публикации.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Вы уверены, что это не красная краска?";

"Эмма, забери меня из Бразилии";

"прости, Аллах, Эмма уже моя";

"я завидую мальчику рядом с тобой... Потому что этот мальчик поцеловал тебя в тот день".

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