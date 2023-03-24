Сообщается, что сильный пожар вспыхнул в российском Арамиле, на территории завода.
Площадь возгорания составляет уже 3 тысячи квадратных метров.
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Из здания было эвакуировано более ста людей.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что клубы огня и дыма вырываются из-под крыши строения. Небо буквально почернело.
Отметим, это это уже второй кпупный пожар в россии за сутки - 23 марта в российском Ярославле горел моторный завод, который специализируется на разработке и производстве дизельных двигателей для автомобилей, тракторов, специальной и военной техники.
Очевидцы сообщают, что огонь не могут потушить и он быстро распространяется.
Сначала сообщалось о пожаре на заводе пласмасс, но вскоре выяснилось, что горит цех холдинга, который специализируется на производстве лакокрасочных материалов.
Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.
На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.
Очевидцы сообщают о звуках, похожих на взрывы.
Напомним, минувшей ночью россия вновь атаковала Украину беспилотникам. Взрывы прогремели в Кривом Роге. На данный момент известно, что было пять попаданий.
Также сообщалось, что у российского диктатора Путина новая унизительная роль.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении.