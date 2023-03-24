Российские террористы минувшей ночью ударили по пункту несокрушимости в Константиновке.

Об ужасных последствиях атаки, как пишет Politeka.net, сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, 24 марта в 01:00 армия РФ обстреляла из зенитно-ракетного комплекса С-300 Константиновку.

«Одна из ракет попала в здание пункта несокрушимости, а другая – вблизи него. Под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из г. Бахмута, г. Часов Яр и с. Опытное Покровского района», – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Еще двое людей получили телесные повреждения разной степени тяжести. На месте трагедии работают правоохранители.

Напомним, вечером и минувшей ночью Украина пережила очередную масштабную атаку: россияне били дронами-камикадзе, ракетам и авиабомбами.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, атака началась с вечера 23 марта, когда противник атаковал Одесскую область.

"Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35 атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами... Более 10 этих управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются. Были и "Шахеды", атаковавшие север страны и Кривой Рог. Там 5 прилетов, из 6 выпущенных по городу БПЛА" – рассказал Игнат.

Также напомним, как будет работать транспорт в Кривом Роге после атаки.

Кроме того, Politeka.net писала о тактике россиян, которіе "исчезли" из Новой Каховки.