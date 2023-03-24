В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил мощное видео с очередной репетиции, где он исполнил одну из последних своих песен "Мамо, не плач", и растрогал откровением о собственной маме.

"Мамо, не плач" - совершенно новая для меня и для вас песня. Но сразу она стала родной. Я чувствую это, когда вы поете ее вместе со мной на концертах, по вашим невероятно теплым видео в TikTok. Я даже чувствую это по своей маме, которая охотно слушает ее и каждый раз обнимает меня, когда я исполняю этот трек для нее. Репетиции к шоу Bestseller еще продолжаются. Совсем скоро вы услышите еще больше новых песен. И напоминаю, что первыми услышат мой англоязычный альбом именно зрители в рамках нового тура", - написал Макс Барских под видео.

Поклонники в комментариях поддержали артиста и восхищенно отзываются о его новом украиноязычном репертуаре:

"Боже, как это эмоционально 👏👏👏 как трогательно и красиво одновременно ❤️";

"Как красиво ❤️❤️❤️как Вам подходит украинский язык❤️❤️❤️ сейчас Ваш репертуар - это что-то нереальное 😍";

"Почти все твои песни, Макс, становятся для меня родными, особенно в такое тяжелое время. Спасибо за умение передавать настоящие чувства и эмоции через творчество ❤️ И спасибо твоей мамочке за такого сына!✨".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.