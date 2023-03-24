Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что у всех диктаторов даже привычки одинаковые.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Если прочитать всю мировую историю, начиная с древнего мира, то становится понятно, что диктаторы, автократы, цари вот с такими диктаторскими замашками, которые очень-очень долго у власти, они все одинаково заканчивают», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, обычно диктаторов либо убивают, либо отстраняют от власти, либо показательно судят. Как отметил Дмитрий Спивак, у всех диктаторов даже привычки похожи, они развращены многолетней властью, вседозволенностью, безнаказанностью.

«Они живут в мире иллюзий, они окружают себя очень узким кругом подхалимов, не желающих говорить правду. Они все рано или поздно совершают одинаковую ошибку: затевают какую-то войну на уничтожение и уничтожают сами себя», - заявил Дмитрий Спивак.

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