В этом тысячелетии армия страны-агрессора не сможет полностью занять Донецкую область - захватчики потеряли шанс выхода на границы Донетчины еще в 2022 году.

Российские оккупанты до сих пор не могут выйти на границы Донецкой области в боях с ВСУ. И им это неудастся в будущем. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в Телемарафоне и рассказал о новом провале оккупантов на Донбассе.



Военный эксперт уверен, что "в этом тысячелетии" армия страны-агрессора не сможет полностью занять Донецкую область.

"Выйти на границы Донецкой области в этой жизни у них не получится. Они потеряли эту возможность еще в прошлом году. То есть, исходя из тех сил и средств, которые были у них в начале вторжения, то у них была возможность захватить всю Донецкую область. Но только в том случае, если бы они не начали широкомасштабного вторжения с двумя тысячами киллометров фронта", - объяснил Роман Свитан.

Полковник запаса ВСУ отметил, что сейчас это невозможно и россияне потеряли окончательно шанс выйти на границы Донетчины. А все из-за того, что в украинской армии за это время почти в десять раз увеличилось колличество сил и средств, войск.

"В этой жизни россияне уже не смогут мультиплицироваться до такого уровня, чтобы выполнить эту задачу. Это вопрос военно политического командования рф. Они приняли во внимание военную авантюру, которая кончилась полнейшим провалом. Все, что они могут сейчас, это пытаться отодвинуть фронт", - подытожил Роман Свитан.

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