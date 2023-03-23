Журналіст-розслідувач Сергій Канєв розповів, що після вторгнення Росії в Україну вислали приблизно російських 750 дипломатів з Європи.

Сергій Канєв в інтерв'ю російському виданню "Новое время" повідомив, що наразі для російських дипломатів закриті Штати, Канада, Великобританія, ЄС, Австралія та частково Японія.

Також він додав, що такого провалу не знала ані радянська, ані російська розвідка. Адже всі вони повернулися до Москви.

"Як мені розповідає моє джерело, зараз дуже нервозна атмосфера в ГРУ. Люди приїхали, роботи немає, дружин нікуди прибудовувати. Відомі бренди пішли з Росії, хорошої роботи немає, банки скорочують персонал. І в мене є лист, який дружини гереушників написали Путіну в дусі "на село дідусеві. Вони скаржаться, що "ось ми приїхали, роботи немає, нам дають школу або дитячий садок на іншому кінці Москви, нам потрібно їздити", - повідомив Канєв.

Дружині одного із дипломатів взагалі запропонували розвозити піцу.

"І запропонували дружині одного дипломата розвозити піцу – вакансія. Так вона образилася: Як я? Я була в Бельгії, а тепер я маю розвозити піцу?", - розповідає журналіст.

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