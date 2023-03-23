В інтерв'ю "Радіо НВ" Чистіков заявив, що окупанти хочуть "відрізати" мешканців від інтернету, як мобільного так і звичайного, у Севастополі та на півночі Криму.

"Зараз поширюється інформація, що для перешкоджання нібито прольоту безпілотників вони пропонують вимкнути інтернет на півночі Криму і Севастополі. І це не для того, щоб перешкоджати безпілотникам, а для того, щоб уникнути поширенню інформації, зокрема, після вибухів в Джанкої", - каже заступник постійного представника президента України в Криму.

Також він привів приклад, як працює російська пропаганда і чому вона дала збій.

"Протягом першої години будо дуже багато фото, відео фіксації, яка поширилася мережею інтернет і що зруйнувала можливість проведення пропаганди з боку російської федерації. З першої години у них з'явилася пропаганда, що батько врятував свою дитину під час вибуху біля магазину. Потім на наступний день вони зробили пропаганду про те, що це був російський військовослужбовець, який ризикуючи життям врятував дитину. А в кінцевому випадку співробітниця магазину сказала що взагалі такого не було. Тобто їхня пропаганда дає збій і вони намагаються через спробу вимкнення інтернету обмежити поширення вказаних фактів", - розповів Чистіков.

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