Экс-подопечная рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) утверждает, что он ей делал непристойные предложения.

Так, артистка и блогер Gip C рассказала, что Потап вел с ней подобные разговоры ночью в нерабочее время, пишет Politeka.net.

Так, девушка предполагает, что в группу NZK ее взяли, потомучто «что-то чесалось в штанах».

«Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время ночью с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно", – утверждает артистка.

Разговор, по ее словам состоялся тогда, когда она «вообще-то поехала снимать мерки», так как была за это ответственна.

На ее предложения остановиться и все-таки мерять Потап ей якобы сказал: «Может, что-то другое померяешь».

При этом после подобных разговоров Потап, приезжая на студию с Настей Каменских, вел себя как ни в чем не бывало.

Примечательно, что Gip C присутствовала на свадьбе Потапа и Насти Каменских.

В Сети откровения экс-подопечной Потапа вызвали волну обсуждения. Одни отмечают, что Каменских знала, за кого выходила замуж, другие не спешат верить Gip C, мол, без каких-либо доказательств это просто хайп.

«Я думаю Настя не расстроиться. Ибо она знала, за кого выходила замуж и знала с кем начинала отношения, когда этот человек также был в отношениях…»,

«Это такой хайп? Бездоказательные обвинения не прикольная тема»,

«Вы решили об этом заговорить только сейчас, да и ещё и тогда, когда пошли слухи о разводе Потапа и Насти? Мне кажется, вы просто мстите, что таки карьеру он вам не сделал»,

«Все мужики такие. Не только Потап», «Это, конечно, жесть жестяная. Но хотелось бы увидеть доказательства»,

«Эх, сорвалась рыбка, видно ржавеет орудие труда у потапа»,

«Бред! Потап очень талантливый, харизматичный Потап это успех -у него экс супруга, очень сексуальная женщина, мать его детей, он ее очень уважает, с рядом такой секс символ, как Настя, его теперешняя супруга! Боюсь, что ваши старания пробиться к гению не увенчались бы успехом, если б вы даже очень старались! Не набирайте себе цену!»,

«А у нее есть какие-то доказательства, помимо слов?»,

«Ну а че, у Потапа хороший вкус, барышня привлекательная, почему бы и не предложить ей интим. Только карьера это много... Хороший ужин, может подарочек какой еще, ну как у всех нормальных людей это бывает, но карьера это многовато.... Хорошо что не срослось...».

Напомним, на фоне скандала с песней Руслана Ханумака в Сети вспомнили конфуз Потапа с треком "Волонтер".

Также Politeka.net писала о жесткой критике в адрес Поляковой, Каменских и других певиц, сменивших репертуар.