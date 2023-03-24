І це спричинило нову хвилю обговорень, пише Politeka.net.

Так, одні користувачі соцмереж прокоментували заяву Руслана Ханумака схвально. Мовлялв, свої помилки треба визнавати і виправляти, інші ж закликають його не сприймати критику на свою адресу так глибоко і тим паче не кидати сцену.

Нагадаємо, Ханумак заявив, що з музичної індустрії він піде.

«Мені не місце у музиці та я піду з музикальної індустрії, щоб не псувати ваш музикальний смак. Хочу подякувати дівчатам і жіночкам, які знялись в мене у кліпі, це було заради вас. Ви красуні, дякую вам ще раз», - заявив Ханумак, якого захейтили через пісню «Дика дичка».

Коментуючи заяву Ханумака, деякі з користувачі в Інстаграм встали на захист Ханумака і навіть згадали про Потапа, який осоромився піснею про волонтерів.

«Руслане, не потрібно йти з музики через хейт. Це ж реально провокація»,

«Краще б Потап вибачився за оту гидоту»,

«Та тю! Хейт був 100% проплачен! такий же хейт був на Трінчер та Пазіка! та і не лише на них. це «звичайний» кібербуллінг! та пішли вони в ср…!!! кліп то офігенний!», «Людина вклала сили в пісню, щоб підтримати українських військових, але замість підтримки, отримав море хейту. У той час коли українці мають бути об'єднаними. З такими співвітчизниками і вороги не потрібні»,

"Потап волонтерів об..рав, а ви дівчат військових. Добре, хоч зрозуміли, от за це дякую".

«Це що, прикол? Щось ви швидко здались. Пісня як пісня. А хейт він є завжди. Є завжди ті кому не на часі все», «Я маю надію що це жарт!!! Дичка це пушка. У кожного різний смак, і кожен слухає що подобається. А ХЕЙТ завжди був, буде...і зважати на диванних критиків які не здатні тримати своє г..но в роті, то не варто. У кожного артиста своя публіка, і свої хейтери. Руслане - не зважайте, а працюйте на благо своїй аудиторії».

Скандал вибухнув після того, як українсько-американський гурт HANUMIKE випустив дуетну роботу з зіркою серіалу "Папік" Дашею Петрожицькою. Трек було присвячено жінкам в ЗСУ, які попри все, не лише залишаються найвідважнішими, а ще і найкрасивішими.

Але українців обурили слова пісні, а артистів звинуватили у хайпі.

Тож Ханумак на тлі скандалу заявив про своє рішення піти з музики.

Нагадаємо, що раніше у схожу ситуацію потрапив Потап, якого публіка захейтила через пісню «Волонтер».

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