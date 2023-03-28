Уникальные кадры с молодым Андреем Данилко еще задолго до пика популярности удивили и порадовали его поклонников.

Так, в Сети появились кадры, на которых молодой Андрей Данилко обыгрывает сцену возвращения мужа домой, пишет Politeka.net.

Сильно нетрезвый глава семейства в исполненни Андрея Данилко, едва держась на ногах, критикует свою жену за внешний вид, бигуди и прочее, увтерждая, что она никому такая «красапета» не нужна.

Напомним, в своих интервью Андрей Данилко рассказывал, что его отец выпивал и поднимал руку на его маму. Маленькому Андрею из-за «ночных концертов» родителя нередко приходилось звонить в милицию.

«Подрываюсь с раскладушки, оттуда достаю маленькую табуреточку, и бегу к таксофону, набираю "02". "Выезжайте! Розы Люксембург, 57, квартира 11". Вот это я выучил», - рассказывал Данилко.

Комментируя сценку с молодым Андреем Данилко, пользователи YoTube c грустью отмечают, что артист все верно подметил, а также признаются, что видят эти кадры впервые.

«Как всегда великолепный, гениальный артист, гордость нашей Украины! Андрей Данилко - чудо!»,

«Я этого не видела, супер!», «Чистая правда!», «Очень тонко все подмечено!»,

«Из раннего», «Браво!», «Люкс»,

«Андрей талантище»,

«Ранний Данилко обалденный».

Напомним, обессиленного Андрея Данилко со сцены унесли на руках.

Также сообщалось, что на сцену к Сердючке вышел известный российский актер, осуждающий войну.

Кроме того, Politeka.net писала, как Данилко выглядел в юном возрасте.