Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки віддає глядачам всього себе.
Іноді у артиста навіть не залишається сил, щоб піти зі сцени. Адже Данилко не відміняє свої виступи, навіть коли хворіє і страждає від температури.
Так, наприклад, виступ Андрія міг не відбутися в Неаполі – зірку підкосив ларингіт, відсутність голосу та температура.
«Але завдяки вашій підтримці та чудовому лікарю сьогоднішній концерт став одним із найгарячіших. Дякую Наполі, дякую українцям, дякую організаторам. Перепочинок - і переїзд до Аліканте, Іспанія», - писав Данилко на офіційній сторінці Сердючки в Інстаграми.
А от зі сцени у Барселоні Андрія пришлось забирати на руках. Відспівавши і натанцювавшись, знесилений Данилко поскаржився на проблеми з голосом.
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«Люди, правда, клянусь, нема голосу… Я перепрошую, друзі», - зізнався артист зі сцени, кланяючись глядачам.
Данилко в образі Сердючки також зізнався, що боїться зірвати голос, а у відповідь глядачі запевнили, що люблять його і без голосу.
«Ми робимо таку штуку… Коли в дитинстві падали зірки, ми загадували бажання. І в нас бажання всіх одне, я дуже хочу, щоб ми поїхали додому. Ті, хто вимушено тут перебуває… Україна переможе!», - сказав Данилко, знімаючи зі своєї голови шапку-зірку.
Пройшовши ще крок по сцені, артист буквально впав на руки своїх помічників.
Але вже через кілька хвилин Андрій повернувся, щоб виконати фінальну пісню.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися архівні кадри з молодим Андрієм Данилком, на яких українці впізнали ще й майбутню зірку "1+1".
Також повідомлялось, що на сцену до Сердючки вийшов відомий російський актор, який засуджує війну.
Крім того, Politeka.net писала, як Данилко виглядав у юному віці.