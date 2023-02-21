Тепер це відео зворушує українців, які або ніколи не бачили Данилка таким молодим, або ностальгують за минулим.
На архівних кадрах Андрій Данилко відповідає на питання однієї з шанувальниць, чи зустрічав він у своєму житті людину, яку йому не вдалося розмішити.
Артист, харизматично посміхаючись, зізнається, що зустрічав: «Це наш начальник ОВІРа, який не видав мені загранпаспорта для поїздки в Ригу на фестиваль «Море сміху 95». Я так розстроївся, страшне».
За словами Данилка, чиновник повідомив, що дав би йому необхідний документ, якби в нього Ризі помер родич.
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«Нормально? Я кажу: «Спасибі, що не вмер», - розповів артист на архівних кадрах.
Коментуючи відео, користувачі YouTube відзначають кмітливість Данилка і його особливе почуття гумору.
«Який гарненький Данилко», «Справжній талант ,завжди його дивлюся з великим задоволенням...», «Боже, як він чудово розмовляв на українській .....», «Обожнюю цей гумор», «Такий молоденький», «Неймовірний і неповторимий,наш Андрій Данилко!», «Який гарненький», «Наш найкращий Андрій Данило!Дякуємо, що ти в нас є. Найталановитіший наш Человечище! Ми тебе дуже любимо», - пишуть зворушені українці.
Нагадаємо, Сердючка пустилася в танок з відомим російським актором.
Крім того, Данилко здивував незвичайним фото зі сценічною мамою Вєрки Сердючки.
Також повідомлялося, що Сердючка наочно показала, що витворяли українці у Неаполі.