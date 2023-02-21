Стрункий, з сором’язливою посмішкою і ще без зірки на голові – таким Андрія Данилка зафільмували камери багато років тому.

Тепер це відео зворушує українців, які або ніколи не бачили Данилка таким молодим, або ностальгують за минулим.

На архівних кадрах Андрій Данилко відповідає на питання однієї з шанувальниць, чи зустрічав він у своєму житті людину, яку йому не вдалося розмішити.

Артист, харизматично посміхаючись, зізнається, що зустрічав: «Це наш начальник ОВІРа, який не видав мені загранпаспорта для поїздки в Ригу на фестиваль «Море сміху 95». Я так розстроївся, страшне».

За словами Данилка, чиновник повідомив, що дав би йому необхідний документ, якби в нього Ризі помер родич.

«Нормально? Я кажу: «Спасибі, що не вмер», - розповів артист на архівних кадрах.

Коментуючи відео, користувачі YouTube відзначають кмітливість Данилка і його особливе почуття гумору.

«Який гарненький Данилко», «Справжній талант ,завжди його дивлюся з великим задоволенням...», «Боже, як він чудово розмовляв на українській .....», «Обожнюю цей гумор», «Такий молоденький», «Неймовірний і неповторимий,наш Андрій Данилко!», «Який гарненький», «Наш найкращий Андрій Данило!Дякуємо, що ти в нас є. Найталановитіший наш Человечище! Ми тебе дуже любимо», - пишуть зворушені українці.

Нагадаємо, Сердючка пустилася в танок з відомим російським актором.

Крім того, Данилко здивував незвичайним фото зі сценічною мамою Вєрки Сердючки.

Також повідомлялося, що Сердючка наочно показала, що витворяли українці у Неаполі.