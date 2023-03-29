Артистка Alyona Alyona сделала коллаж из четырех своих видеоработ и захотела узнать, какой она нравится больше.

Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) решила пообщаться со своими подписчиками и показала в Инстаграм, как она поменялась за годы своего творчества. В частности, от веселых песенок она перешла к композициям, которые озвучивают важные социальные проблемы.

Так, артистка сделала коллаж из четырех своих видеоработ. В ролик Alyona Alyona вошла ее первая знаковая песня 2018 года "Рибки" (Fishes), следующая работа 2019 года с названием "Завтра". А также песни "Стержень" и "Викину з хати сміття" появились в ее репертуаре 2020-ого и 2022-ого годов. Последняя работа стала криком души для рэп-исполнительницы.

"Меняются времена, меняется мое творчество, но неизменной остается любовь к музыке", - подписала видео Alyona Alyona и спросила, какой она больше нравится своим подписчикам.

В комментариях многие написали, что им нравится все творчество артистки и трудно выбрать между песнями: "Лучшая реперка мира! Без шуток!", "Любая, просто настоящая", "Да все годы топ! Ты в каждой песне выкладываешся", "Ты становишься только лучше", "Обожаю Ваши песни, мне нравится все, что ты делаешь".

Напомним, Alyona Alyona на эмоциях высказалась после бегства известного комика за границу.

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