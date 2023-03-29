Победитель «МастерШеф» Евгений Клопотенко стал ведущим своего собственного шоу и первым пришедшим к нему стал Владимир Остапчук.

Шоу Евгения Клопотенко называется «Пекельні борошна», а его цель – познакомить зрителей с блюдами украинской кухни, а также, как можно украинизировать блюда других стран мира, пишет Politeka.net.

Например, жульен.

Гостем первого выпуска стал телеведущий Владимир Остапчук.

«Передача очень сердечная, вплоть до слез щемливая»,

«Такое шоу классное. Как давние друзья на кухне собрались поговорить после нескольких лет разлуки и параллельно что-то приготовить»,

«Клопотенко молодец, уровень кулинарного шоу классный»,

«Ну очень много рекламы, но в целом мне нравится эта передача. Блин, я смотрела, как вы готовите грибную юшку и вы так вкусно все рассказывали, что у меня аж слюнки текли... Теперь тоже хочу приготовить такую ​​вкусность... Кстати, самая вкусная юшка выходит из грибов, которые растут в лесу. А также их можно засушить и дома будет очень приятно пахнуть. Но все же можно брать грибы даже магазинные, разницы нет. Короче, мне нравится!»,

«А мне, кстати, очень приятно было услышать от Владимира, что ему стыдно за некоторые вещи, что он признал свою ошибку и общается с женой», - обсуждают зрители первый выпуск шоу Клопотенко «Пекельні борошна».

Кстати, параллельно с приготовлением любопытное признание сделал и Евгений Клопотенко. Оказалось, что он встречался с девушкой, с которой был в отношениях и Остапчук.

"У нас была с тобой общая девушка. Была девушка, с которой ты встречался когда-то, и я с ней тоже встречался. Представляешь? Чтобы ты знал, что мы с тобой гораздо ближе, чем ты можешь себе представить. Мы почти с тобой целовались", - пошутил Клопотенко.

Ресторатор намекнул Остапчуку, что ее имя начинается с буквы "К".



"Четыре буквы в имени? – уточнил Остапчук. – Все, я понял".

Напомним, Евгений Клопотенко не имеет семьи и никогда не был женат. Ресторатор признавался, что пока не стремится к браку и может встречаться с несколькими девушками одновременно.

Кроме того, Клопотенко рассказал, почему в его ресторане нет некоторых продуктов.

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.