Накануне артистка, которая вместе с сыном после полномасштабного вторжения рф поселилась в Вене, призналась, что у 4-летнего Алексея возникли проблемы в детском саду. В этот раз на своей странице в Instagram Елена Шоптенко поделилась мыслями о воспитании детей. Она рассказала о двух вариантах, как можно было бы обсудить с ребенком возникшую проблему.

"«Из-за того, что ты систематически обижал ту девочку, тебя выгоняют из садика и теперь нам придется идти в другой»

⁃ Тебе понравилась та девочка?

⁃ Да

⁃ И ты хотел привлечь ее внимание, поэтому начал ее трогать?

⁃ Да

⁃ А как ты думаешь что было бы ей приятнее: если бы ты, например, дал ей какую-нибудь игрушку или подарил бы цветочек или дергал за волосы?

⁃ Если бы подарил цветочек

⁃ Так давай так и сделаешь? Мы с тобой смастерим для нее подарок и ты в следующий раз отдашь?

⁃ Согласен

Какой из этих двух вариантов вы хотели бы, чтобы был применен вашими родителями лично к вам? Думаю, однозначно, что второй", - пишет Елена Шоптенко.

По мнению танцовщицы, это и есть ответ на вопрос, как строить отношения со своими детьми в критических ситуациях и не только. Она также добавила, что теперь осталось разобраться еще с одними детьми – нашими внутренними.

Напомним, Шоптенко из "Танці з зірками" из-за границы срочно обратилась к украинцам.

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