В доме детства Alyona Alyona нашелся старый выпускной альбом отца артистки. На снимке можно заметить настолько симпатичным тот был в молодости.

Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) поехала в дом своего детства, который находится в Кировоградской области. Там она понастальгировала и показала музыкальные касеты, которые слушала в детстве. А также нашла старый альбом и продемонстрировала, каким красивым был ее отец в юные годы. Кадры появились в Инстаграм-Сториз.

Alyona Alyona насобирала целую коллекцию музыкальных касет. Среди исполнителей, которые ее вдохновляли, оказались: Джордж Майкл, Стинг, ABBA, Eminem. На стене в ее детской комнате висел портрет Мона Лизы, а в столе лежал старый калькулятор. Кроме того, у нее стоял проигрыватель и колонка.

"Такая у меня ностольгия сейчас, вы не представляете. Кроме класной мировой музыки, я еще слушала дурацкую российскую попсу, как бы это грустно не было осознавать. А еще здесь остался магнитофон моего детства, я его столько раз включала, не представляете", - поделилась воспоминаниями Alyona Alyona.

Кроме того, в доме ее детства нашелся старый выпускной альбом отца артистки. На снимке можно заметить настолько симпатичным тот был в молодости.

"Смотрите, каким мой отец был в юности красавцем. Ой, ой. А взгляд то какой", - прокомментировала снимок Alyona Alyona.

Напомним, Alyona Alyona на эмоциях высказалась после бегства известного комика за границу.

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