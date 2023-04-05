Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал судьей проекта "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения шеф-повар занялся написанием книги украинских рецептов с коллегой Ольгой Мартыновской, а также организацией благотворительных ужинов, где собирает деньги в помощь Украине.
Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ярославский поделился кадрами, где позировал на фоне родительского дома.
"А тут уже абрикосы цветут", - написал Владимир в публикации.
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"Заехали туда, гед мы жили, я все это помню. Этот невероятно большой каштан, который по сей день большой, этот большой глубокий колодец. Все такое большое было, а сейчас такое маленькое", - рассказал Владимир в видео.
Также Ярославский показал, как ходит по рынку. Звезда поделился свежими кадрами в своем сторис.
"Первым делом обязательно на рынок и купить сала, да мама?", - спросил звезда.
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