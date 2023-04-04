На своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить быстрый Панеттоне с крем-сыром.

"Этот рецепт это сплошная любовь и наслаждение", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

питьевой йогурт – 200г

сухие дрожжи – 14 г

стартер (готовим за 24 часа или на ночь: 70г воды, 70г муки и 2г сухих дрожжей, все хорошо перемешиваем и накрываем пленкой)

мука - 420г

желтки – 6-7 шт.

сахар – 170г

соль – 3г

эфирное масло лимона – 2г

сливочное масло – 150г

цукаты – 200г

коньяк - 25г

вареная сгущенка - 1 банка

крем-сыр - 350г

Цукаты предварительно заливаем коньяком и закрываем плёнкой.

В день приготовления смешиваем 200г едва теплого питьевого йогурта, 12г сухих дрожжей, стартер и 200г муки. Хорошо перемешиваем и оставляем на 1-2 часа, чтобы подошло. Затем добавляем еще 220 г муки и желтки, все хорошо замешиваем. Добавляем сахар, соль и вымешиваем тесто около 5 минут, пока не растворится сахар. Далее Ярославский добавляет секретный ингредиент – эфирное масло лимона и снова вымешивает тесто.

"Добавляю сливочное масло комнатной температуры в 4 приема, около 4 минут вымешиваю. Вынимаю тесто на стол, легонько растягиваю, высыпаю замоченные цукаты и складываю тесто в 4 раза. Даю хорошо подойти, делю на 2 паски (16.5 см) и каждый кусок снова растягиваю и складываю в 4 раза (как с хлебом). Помещаю тесто в форму смазанную маслом, и ставлю в теплое место, а рядом стакан кипятка, чтобы влажно было. Даю подойти в 4 раза!", - объясняет шеф-повар.

Духовку нужно нагреть заранее до 180 градусов. Паску слегка надрезаем, смазываем яйцом и кладем сверху кусочек масла. Ставим в духовку на 170 градусов на 15 минут. На дно духовки наливаем стакан кипятка. Выпекаем паску еще 45 минут при 145 градусах.

Далее судья "Мастер Шеф" достает панетоне, прикрепляет нить на дно формы и подвешивает изделие остыть вверх дном. Смешиваем крем-сыр с банкой вареной сгущенки. В паске сверху вырезаем серединку, осторожно вынимаем ложкой мякоть, кладем половину начинки и закрываем «крышечкой». Так же и со второй паской. Сверху Владимир Ярославский украшает панеттоне меренгой и декоративными элементами. Хранить такую паску лучше в холодильнике в течение 5 дней.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

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