В день Пасхи после семинедельного поста на столе появляются пасхальная выпечка. Многие хозяйки каждый год пекут пасху по одному и тому же рецепту, проверенному на практике.
Судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграм поделился рецептом пасхальной выпечки.
По давней традиции на Воскресение Христово выпекают куличи, которые являются символом новой жизни. Чтобы пасха получилась рыхлой, легкой как облако – важно иметь проверенный рецепт. Владимир Ярославский отметил, что по его рецепту пасха всегда получается.
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- Закваска пшеничная 60% - 40 г
- Мука пшеничная высшего качества - 805 г
- Мука пшеничная цельнозерновая - 275 г
- Сахар - 450 г
- Молоко 2.5-3.2 % жирности 380 г
- 9 больших яиц (50-55 г)
- Ванильный сахар - 45 г
- Морская соль - 15 г
- Изюм светлый - 500 г
- Изюм темный - 350 г
- Ром, коньяк или бренди - 60 г
Как приготовить:
1. Смешиваем первую порцию теста: 350 г муки высшего качества, 210 г холодной воды, 40 г основной закваски. Оставляем на ночь (примерно на 10-11 часов).
2. Приготовим опару для дрожжевого теста. Для этого нужно смешать 455 г муки высшего сорта, 275 г цельнозерновой муки, 600 г закваски, 300 г сахара, 380 г молока и 9 крупных яиц.
3. Оставляем опару в теплом месте на 4-6 часов. Опара должна вырасти в объеме вдвое. Кулинар советует оставить опару в прозрачной емкости, где это можно проследить.
4. После замешивания опары замачиваем изюм. После этого смешиваем 500 г изюма светлого, 350 г изюма темного, 60 г рома, коньяка, или бренди.
5. За час-два до замеса теста нужно достать масло из холодильника, чтобы оно размагчилось.
6. Замешиваем тесто: 500 г муки высшего сорта, вся опара, 90 г сахара, 45 г ванильного сахара, 15 г морской соли и первую порцию теста. В конце добавим изюм, вымоченный в алкоголе. Хорошенько замешиваем тесто.
7. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем куличи 40 – 45 минут. Готовность кулича проверьте с помощью деревянной шпажки, если она сухая – кулич готов.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
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