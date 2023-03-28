Владимир Ярославский напомнил, что по давней традиции на Воскресение Христово выпекают куличи, которые являются символом новой жизни.

В день Пасхи после семинедельного поста на столе появляются пасхальная выпечка. Многие хозяйки каждый год пекут пасху по одному и тому же рецепту, проверенному на практике.

Судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграм поделился рецептом пасхальной выпечки.

По давней традиции на Воскресение Христово выпекают куличи, которые являются символом новой жизни. Чтобы пасха получилась рыхлой, легкой как облако – важно иметь проверенный рецепт. Владимир Ярославский отметил, что по его рецепту пасха всегда получается.

Вам понадобится:

Закваска пшеничная 60% - 40 г

Мука пшеничная высшего качества - 805 г

Мука пшеничная цельнозерновая - 275 г

Сахар - 450 г

Молоко 2.5-3.2 % жирности 380 г

9 больших яиц (50-55 г)

Ванильный сахар - 45 г

Морская соль - 15 г

Изюм светлый - 500 г

Изюм темный - 350 г

Ром, коньяк или бренди - 60 г

Как приготовить:

1. Смешиваем первую порцию теста: 350 г муки высшего качества, 210 г холодной воды, 40 г основной закваски. Оставляем на ночь (примерно на 10-11 часов).

2. Приготовим опару для дрожжевого теста. Для этого нужно смешать 455 г муки высшего сорта, 275 г цельнозерновой муки, 600 г закваски, 300 г сахара, 380 г молока и 9 крупных яиц.

3. Оставляем опару в теплом месте на 4-6 часов. Опара должна вырасти в объеме вдвое. Кулинар советует оставить опару в прозрачной емкости, где это можно проследить.

4. После замешивания опары замачиваем изюм. После этого смешиваем 500 г изюма светлого, 350 г изюма темного, 60 г рома, коньяка, или бренди.

5. За час-два до замеса теста нужно достать масло из холодильника, чтобы оно размагчилось.

6. Замешиваем тесто: 500 г муки высшего сорта, вся опара, 90 г сахара, 45 г ванильного сахара, 15 г морской соли и первую порцию теста. В конце добавим изюм, вымоченный в алкоголе. Хорошенько замешиваем тесто.

7. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем куличи 40 – 45 минут. Готовность кулича проверьте с помощью деревянной шпажки, если она сухая – кулич готов.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

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