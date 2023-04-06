Создатели нового сезона «МастерШеф. Профессионалы» получили от желающих поучаствовать в шоу около 2500 тысяч заявок.

«МастерШеф. Профессионалы – 4» пришлось снимать в условиях полномасштабной войны – блекауты, ракетные удары, комендантский час, пишет Politeka.net.

Как рассказывают создатели МастерШеф. Профессионалы – 4» на странице шоу в Инстаграм, съемки начались в конце ноября 2022-го года и главной задачей была безопасность команды.

Было решено отказаться от выездных конкурсов, съемки проходили только в павильоне в Броварах. Тайминг диктовали воздушные тревоги, ракетные обстрелы и коменданский час.

Во время каждой воздушной тревоги съемки приостанавливались и все уходили в бомбоубежище. Бывали и дни, когда из-за тревог и комендантский час приходилось на ночь оставаться в павильоне, или начать смену в 5 утра, чтобы все успеть.

Бомбоубежищ для участников «МастерШеф-4» и членов съемочного процесса было два – ведь команда большая и в одном было бы тесновато. В первое, существующее еще с советских времен, завезли стулья и воду, доступ к бомбоубежищу был открыт и другим работающим рядом, а не только «МастерШефу».

Второе же было обустроено в гостинице, где проживали участники.

До полномасштабного вторжения павильон «МастерШеф» не был пригоден к работе от генераторов. Но нельзя было допустить, чтобы холодильники и другая кухонная техника останавливалась на неопределенный срок. Кроме того, постоянные отключения света могли повредить съемочную технику.

В течение всего 5 дней технический отдел усовершенствовал щитовые и электросети так, чтобы студия могла автоматически переключаться на генератор.

Конечно, не обошлось и без других сложностей. У каждого в команде «МастерШеф» за два с половиной месяца съемок был свой самый сложный момент – ракетные обстрелы, проигранный конкурс или финал, очередной день без света дома.

Также создатели МастерШеф. Профессионалы-4» рассказали, какое блюдо поразило их больше всего.

Это, говорят они, мороженое из квашеной капусты.

Напомним, ранее сообщалось, кто из участников "МастерШеф", кроме Евгения Клопотенко, стал звездой.

Также сообщалось, что зрители назвали своего фаворита в новом сезоне "МастерШеф. Профессионалы".

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.



