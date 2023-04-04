Покидая кухню "МастерШеф", кое-кто из участников кулинарного проекта исчез из ТВ и соцсетей другие же, используя новые возможности, стали любимцами публики и звездами.

Так, одной из тех, кому удалось остаться на экране – Ольга Мартыновская.

После победы в кулинарном шоу ей удалось реализовать свою мечту и выучиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu во Франции.

Ольга была первой в рейтинге своего выпуска. В 2015 году Оля стала фуд-продюсером 5 сезона Мастер Шеф на СТБ. Годом позже ей предложили стать судьей Мастер Шеф Дети.

Ольга Мартыновская продолжает участвовать в шоу «МастерШеф» в качестве судьи.

Свое призвание «МастерШефа» и таланта смог реализовать и Евгений Клопотенко. Победитель проекта «МастерШеф» также является основателем социального проекта по изменению культуры питания «CultFood», соучредителем ресторана в центре Киева, ведущим собственной кулинарной программы «Пекельні борошна».

Первым гостем Клопотенко, напомним, стал ведущий Владимир Остапчук.

Не исчез с ТВ после «МастерШеф» и звезда «Битвы сезонов» Владислав Мицкевич. В марте на ТВ состоялась премьера кулирного проекта "Он готовит, она руководит".

Соведущей Мицкевича стала певица Оля Полякова.

"Вместе с шеф-поваром Владом Мицкевичем суперблондинка проверит приглашенные в шоу пары на выдержку и совместимость, устраивая им кухонные испытания готовкой", - говорится в описании программы.

Алик Мктрчян – еще одна звезда «МастерШеф», которого зрители полюбили за харизматичность и профессионализм. На днях Алик сообщил, что на странице Даши Астафьевой вышел невероятно вкусный и смешной ролик.

Напомним, зрители назвали своего фаворита в новом сезоне "МастерШеф. Профессионалы".

Кроме того, Клопотенко рассказал, почему в его ресторане нет некоторых продуктов.

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.