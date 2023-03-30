Або принаймі улюбленець, пише Politeka.net. Так, деякі глядачі «МастерШеф. Професіонали – 4» впевнені, що у фіналі буде Іван Іванчук.

Серця глядачів бренд-шеф чотирьох кафе у Чернівцях підкорив розповіддю про своє дитинство.

«В мене гра була – кропива і палка. Глина – ліпити щось. Робити якісь потічки. Знаєш, що таке потічок? На дорозі робити ріки, русла міняти», - розповів Іван, змусивши при цьому глядачів згадати свої дитячі роки.

«Хто жив у дідуся з бабусею той точно так робив, це були прекрасні часи. Сучасним дітям те не зрозуміти»,

«Якщо є така можливість, то дітям обов'язково варто бувати на селі, і цікаво, і природа, і щось новеньке», «Я такі страви із болота готувала, професінали відпочивають»,

«Хто ще згадав себе у дитинстві, видно що дитина жила десь в селі», «Ой зразу спогода літа в селі в дідуся з бабусею, то були просто кращі ігри», - обговорюють глядачі.

Інші ж прогнозують місце Івана у фіналі:

«Мій улюбленець», «Іван, ти молодець, тільки не розслабляйся», «Ваня повинен бути у фіналі».

Додамо, своєю участю у «МастерШеф. Професіонали» Іван Іванчук хоче заявити про себе на більшу територію, ніж Чернівці.

«Довести собі та іншим, що я не просто звичайний кухар, а професіонал своєї справи, який всебічно розвинений»», - казав Іван.

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