На своей официальной "Мастер Шеф" в Instagram рассказали, как приготовить лазанью по рецепту Владимира Ярославского. Это блюдо из тонких слоев теста с вкуснейшей начинкой не оставит никого равнодушным.

На 4 порции нам понадобятся следующие ингредиенты:

моцарелла - 250 г

тесто для пасты - 250 г

жареные белые грибы - 250 г

рагу из кролика (или курицы) - 600 г

пармезан - 50 г

Для соуса бешамель:

40 г муки

50 г сливочного масла

350 мл молока

150 мл сливок

мускатный орех

соль

Сначала готовим рагу из кролика: обжариваем большие куски мяса, добавляем обжаренный лук, свежий чабрец, розмарин, соль, перец, небольшое количество бульона и белого вина. Томим кролика на слабом огне 1,5-2 часа. Затем охлаждаем и разбираем на небольшие кусочки, удаляя кости. Оставшуюся жидкость можно хорошо уварить и добавить к кусочкам кролика.

Белые грибы обжариваем на растительном масле до румяного цвета, добавляем мелко нарезанный чеснок, сливочное масло и измельченную петрушку, обжариваем еще минуту, солим.

Тесто на пасту раскатываем толщиной 1 мм и вырезаем по форме, в которой планируем запекать лазанью. Варим в подсоленной кипящей воде примерно 30 секунд. Достаем тесто с помощью шумовки и сразу же опускаем его в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления и избежать слипания слоев.

Далее собираем лазанью. Смазываем форму сливочным маслом. Выкладываем на дно лист теста, на него кладем половину мяса кролика и нарезанную половину моцареллы. Снова слой теста, бешамель, белые грибы. Затем тесто, кролик, моцарелла. Далее тесто, соус, а сверху посыпаем натертым пармезаном.

Запекать лазанью нужно при температуре 180—190 градусов 20 минут до красивой румяной корочки. При подаче можно полить оливковым маслом, посыпать зеленью.

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