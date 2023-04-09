41-летний политик уже давно женат. Вместе с женой Юлией Ким глава Николаевской областной администрации воспитывает троих детей: двух дочерей – Евгению и Александру, а также сына Руслана.

В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Виталий Ким разместил кадры, на которых он вместе с женой и сыном едет в авто. Глава Николаевской ОВА решил по дороге записать поздравление и рассказал, что едет в гости.

"Добрый день, мы из Украины! Всех поздрвавляю с Вербным воскресеньем. У нас тоже выходной, едем в гости", — обратился политик к подписчикам и трогательно посмеялся над сыном, который начал широко улыбаться на камеру.

Кроме того, Виталий Ким показал, какая непогода обрушилась на Николаевщину. В кадре виден сильный ливень, град и слышен гром.

Николаевскую областную государственную администрацию предприниматель с корейскими корнями Виталий Ким возглавил с 25 ноября 2020 года. А популярность к нему пришла уже после начала полномасштабной войны, когда политик начал записывать к украинцам ежедневные видеообращения, в которых оптимистично рассказывал о ситуации в области и которые всегда начинал цитатой из песни "Добрый вечер, мы из Украины!".

Напомним, о необычности своего сына Виталий Ким рассказывал в интервью Елене Кравец.

Также сообщалось, что Виталий Ким записал видеообращение к украинцам, касается мобилизации и повесток.

Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким поделился с украинцами очень хорошей новостью.