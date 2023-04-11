Alyona Alyona рассказала, что ей очень хочется, чтобы люди никогда не теряли связь со своей семьей и близкими. Потому и родились эти строки.

Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) не перестает радовать поклонников своего творчества новинками. Несколько часов назад она анонсировала премьеру новой песни и зачитала несколько строчек из нее. Кадры были опубликованы в Инстаграме Алены.

Так, Alyona Alyona готовит рэп-композицию "Не втратимо зв'язок". Она рассказала, что ей очень хочется, чтобы люди никогда не теряли связь со своей семьей, с теми, кого они любят, с теми, кому они нужны. Потому и родились эти строки. Кроме того, артистка хочет, чтобы ее песни могли услышать люди, которые ничего не могут слышать - потому она также озвучила эту песню жестовым языком.

"Мне хочется, чтобы музыку могли слушать и чувствовать все, невзирая на физиологические возможности. Я хочу, чтобы каждый понимал, какой сейчас расцвет украинской песни, как много замечательных строк сейчас звучит в разных жанрах музыки. Добавляйте перевод жестовым языком к своим видео, добавляйте субтитры к своим видео", - написала Alyona Alyona.

В комментариях оставляли хвалебные комментарии и отмечали, что их зацепил даже тот маленький кусочек песни, который опубликовала артистка:

"Кайф! Очень жду, качает с первого же слова", "Вау, это крутая инициатива!", "Какой вдохновляющий замысел!", " Как же в тему, зацепило", "Кайф, очень жду полный релиз".

Напомним, Alyona Alyona на эмоциях высказалась после бегства известного комика за границу.

Как еще Politeka писала, Alyona Alyona после похудения на 20 килограммов призналась, от чего отказалась в еде.

Также Politeka сообщала, Alyona Alyona вспомнила, как в начале войны чуть не распрощалась с жизнью.